В Новосибирске образовался затор на площади Калинина из-за сломанного светофора

Из-за сломанного светофора образовалась пробка.
Читатели Сиб.фм рассказали, что сегодня днем, 25 октября, на площади Калинина в Заельцовском районе Новосибирска образовался затор из-за того, что перестали работать светофоры.
Очевидцы сообщают, что затруднено движение по две стороны дороги.
По данным 2ГИС, затор по всему городу сейчас оценивается в пять баллов. На карте указано, что в пробке в Заельцовском районе также стоят и на пересечении улиц Дуси Ковальчук и Плановой.
Напомним, что в Новосибирске по Октябрьскому мосту будет ограничено движение на четыре ночи