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Авто

В Новосибирске образовался затор на площади Калинина из-за сломанного светофора

Фото: Сиб.фм

Из-за сломанного светофора образовалась пробка.

Читатели Сиб.фм рассказали, что сегодня днем, 25 октября, на площади Калинина в Заельцовском районе Новосибирска образовался затор из-за того, что перестали работать светофоры.

Очевидцы сообщают, что затруднено движение по две стороны дороги.

По данным 2ГИС, затор по всему городу сейчас оценивается в пять баллов. На карте указано, что в пробке в Заельцовском районе также стоят и на пересечении улиц Дуси Ковальчук и Плановой.

Напомним, что в Новосибирске по Октябрьскому мосту будет ограничено движение на четыре ночи

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Валерия Митрохина
Журналист

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