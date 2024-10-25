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общество

В Новосибирске ожидается резкое подорожание такси

Фото: Сиб.фм

В Новому году ожидается взлет цен на 30%.

В Новосибирске ожидается значительное повышение цен на такси. Об этом сообщает издание Atas.info.

На данный момент стоимость поездки из спальных районов в центр города по тарифу «Эконом» варьируется от 200 до 1000 рублей. Цена зависит от удаленности района, времени суток и погодных условий.

К Новому году прогнозируется рост стоимости услуг такси на 30% во всех крупных городах страны. Среди причин отмечают увеличение затрат на обслуживание автомобилей, новые законодательные требования и нехватку водителей.

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Игорь Кириченко
Журналист

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