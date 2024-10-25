В Новосибирске озвучены задачи СВО на 2025 год

Депутат новосибирского горсовета Ростислав Антонов рассказал корреспонденту Сиб.фм, что, если конфликт не прекратится в этом году, то в 2025 году задачи на СВО останутся такими же.

«Задачи у нас одни — сделать так, чтобы военная угроза, которая представляет собой на сегодняшний день вот это образование на территории Украины, возникшее в 2014 году после, что называется, распада страны, оно перестало существовать для России. Вторая задача — чтобы русский язык и русская культура, которая является родной для 80% населения бывшей Украины, вернули свои законные права», — поделился своим мнением депутат.

Третьей задачей Антонов назвал прекращение существования нацистского режима, который в настоящее время, по его мнению, прославляет преступников.

«Как это будет реализовано: либо путем, как говорится, мирного внеблокового статуса Украины с защитой прав русскоязычного и русского населения. Либо это будет путем освобождения всей территорий, либо каким-то другим способом, но с тем, чтобы эта постоянная угроза, которая существовала все это время, она была снята на долгие годы», — сказал Антонов.

Собеседник отметил, что, по его мнению, по техническому обеспечению украинских войск ничего не изменится — «у них все будет». Как объяснил Антонов, ждать, что у врага закончатся снаряды, ракеты или дроны, не стоит.

Однако он обратил внимание на то, что качество военнослужащих противника снижается.

«Жители Украины не хотят воевать. Многие стремятся или не участвовать в прямых столкновениях, или идет увеличение количества сдавшихся. Если пойдет все такими темпами, то вполне возможно, что там просто рухнет фронт в каких-то участках. И мы сможем, по крайней мере, наши военные задачи решить. Здесь основной фактор — это моральный дух вооруженных сил Украины. От него зависит, насколько быстро мы будем продвигаться», — объяснил он.

Антонов заявил, что если удастся повысить моральный дух украинских военных, то российские Вооруженные силы будут продолжать продвигаться дальше, несмотря ни на что.

Ранее депутат отреагировал на «переброс армии КНДР на СВО».