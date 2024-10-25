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общество

В Новосибирске синоптик предсказала погоду на ноябрьские праздники

Фото: Сиб.фм

Стала известна погода в конце месяца в Новосибирске.

Как сообщает портал VN.ru со ссылкой на синоптика Наталью Кичанову, в ближайшие дни в Новосибирске ожидается дождливая, но теплая погода.

Сегодня, 25 октября 2024 года, и завтра, 26 октября, ночью столбик термометра покажет до +5 градусов, а днем до +9.

Дожди прекратятся только на один день — в субботу. Однако в воскресенье они вновь дадут о себе знать.

27 октября ожидается максимальная температура воздуха до +8 градусов тепла. Дожди также продержатся весь день.

В конце месяца резко похолодает, после чего в начале ноября дожди снова вернутся.

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Валерия Митрохина
Журналист

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