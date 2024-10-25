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общество

В Новосибирске СК проводит проверку после ДТП с троллейбусом

Фото: СУ СК по НСО

Следственный комитет начал проверку по факту ДТП с участием пассажирского транспорта в Калининском районе Новосибирска.

Информация о начале доследственной проверки появилась 25 октября на сайте регионального ведомства.

Происшествие произошло накануне вечером на перекрёстке улиц Тайгинская и Богдана Хмельницкого. По данным паблика АСТ-54 в социальной сети «ВКонтакте», пассажирский автобус подрезал троллейбус маршрута №24, что привело к столкновению троллейбуса со столбом. В результате инцидента несколько пассажиров получили травмы.

Следственные органы начали проверку для установления всех обстоятельств случившегося.

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Игорь Кириченко
Журналист

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