В Новосибирске СК проводит проверку после ДТП с троллейбусом

Следственный комитет начал проверку по факту ДТП с участием пассажирского транспорта в Калининском районе Новосибирска.

Информация о начале доследственной проверки появилась 25 октября на сайте регионального ведомства.

Происшествие произошло накануне вечером на перекрёстке улиц Тайгинская и Богдана Хмельницкого. По данным паблика АСТ-54 в социальной сети «ВКонтакте», пассажирский автобус подрезал троллейбус маршрута №24, что привело к столкновению троллейбуса со столбом. В результате инцидента несколько пассажиров получили травмы.

Следственные органы начали проверку для установления всех обстоятельств случившегося.