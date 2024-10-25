В Новосибирске стартовал международный форум «Учсиб-2024»

Он пройдет с 24 по 26 октября на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр».

В Новосибирской области начал свою работу Международный форум-выставка «Учебная Сибирь-2024». Губернатор региона Андрей Травников открыл мероприятие и ознакомился с выставочными экспозициями.



В 2024 году главной темой выставки станет «Профориентация. Кадры для экономики».



Глава области отметил, что «Учсиб» является одной из ведущих платформ для обсуждения вопросов развития образования. Он подчеркнул актуальность тематики форума, включая кадровое обеспечение растущей экономики в условиях демографического дефицита и создание условий для самореализации молодежи. Травников также отметил, что форум затрагивает более глобальные вопросы, такие как формирование суверенных образовательных систем как в России, так и в других странах, благодаря международному статусу форума.

«Мы в последние годы серьезно говорим о возврате к нашим традиционным духовным ценностям. Вместе с этим происходит возврат и к лучшим традициям отечественного образования. Очень важно, что об этом задумалась не только Российская Федерация, но и многие другие государства. Это подтверждается в ходе саммита стран БРИКС, который сегодня проходит в Казани. Многие годы в мире формировалось мнение, что идеал экономических взаимоотношений, человеческих ценностей и систем образования сконцентрирован на Западе, и вот этот миф сегодня развеивается, многие страны задумываются о своём пути, и при этом не только с ностальгией, но и с благодарностью вспоминают те советские вузы, организации образования, которые помогали им лично получить профессию и помогали развивать систему обучения сограждан в былые годы», — сказал Травников.

На форуме будут обсуждаться как текущие задачи, так и перспективные национальные проекты. Губернатор отметил большое количество школьников и студентов на мероприятии, что позволяет профессиональному сообществу педагогов получить обратную связь от молодежи.



Форум проходит с 24 по 26 октября в МВК «Новосибирск Экспоцентр». В первый день прошли различные мероприятия, включая Межрегиональный форум профориентации детей и молодежи «Горизонты успеха: профориентация в сердце Сибири», Всероссийский марафон соучаствующего проектирования «Школа мечты» и мастер-класс МИА «Россия сегодня» о медиамеханизмах для популяризации образования и науки. Также состоялось открытие художественной выставки «Мир Африки: сегодня, завтра, вчера».



В рамках деловой программы форума запланировано около 20 мероприятий, среди которых чемпионаты профессионального мастерства, Всероссийский конкурс «Амбассадоры Профессионалитета», заседание Общественного совета по инклюзивному образованию, консультации для родителей по вопросам воспитания и развития детей.



Форум организован министерством образования Новосибирской области совместно с ГАУ ДПО НСО «Новосибирский центр развития профессионального образования».