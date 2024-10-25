В Новосибирске в парках неизвестные приманивают и похищают белок

Белочек стали воровать в парках Новосибирска.

В пресс-службе МАУ «Дирекция городских парков» передали о том, что вчера, 24 октября 2024 года, в Новосибирске в Центральном парке неизвестный приманил белочку и посадил к себе в сумку.

Муниципалитет отметил, что подобные случаи участились, поэтому сейчас просит помочь вернуть белку домой — если вы стали свидетелем произошедшего, следует обратиться к сотрудникам охраны или администрации парка.

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