82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
25 октября, 11:31
пробки
4/10
погода
+6.3°C
курсы валют
usd 96.74 | eur 104.5
82.99% -1.1
сегодня
25 октября, 11:31
пробки
4/10
погода
+6.3°C
курсы валют
usd 96.74 | eur 104.5
сегодня 10:08
общество

В Новосибирске в парках неизвестные приманивают и похищают белок

Фото: МАУ «Дирекция городских парков»

Белочек стали воровать в парках Новосибирска.

В пресс-службе МАУ «Дирекция городских парков» передали о том, что вчера, 24 октября 2024 года, в Новосибирске в Центральном парке неизвестный приманил белочку и посадил к себе в сумку.

Муниципалитет отметил, что подобные случаи участились, поэтому сейчас просит помочь вернуть белку домой — если вы стали свидетелем произошедшего, следует обратиться к сотрудникам охраны или администрации парка.

Ранее Сиб.фм писал, что птицефабрику из Новосибирска заподозрили в отравлении школьников на Камчатке

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в