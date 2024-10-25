В Тюмени открыли Центр обустройства и эксплуатации месторождений в зоне вечной мерзлоты

Свыше 65% площади России – от Кольского полуострова до Дальнего Востока – относится к зоне вечной мерзлоты: среднегодовая температура поверхности на этих территориях на протяжении тысячелетий остается отрицательной. Для развития, изучения и сохранения криолитозоны, а также внедрения эффективных технологий для добычи углеводородов в условиях Крайнего Севера был создан Центр компетенций по данному направлению.

Организатором Центра выступила «Газпром нефть». Он будет сопровождать деятельность всех дочерних предприятий компании на Крайнем Севере. Курировать работу центра будет«Газпромнефть-Заполярье» при участии экспертов предприятий с большим опытом и экспертизой по разработке месторождений в криолитозоне — «Мессояханефтегаза», «Газпромнефть-Ямала» и других. Будет задействовано и научное подразделение головной компании.

«Мы опираемся в своей работе на принципы устойчивого развития, – комментирует председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков. – Наш новый центр сосредоточит усилия на систематизации и развитии лучших практик по изучению и сохранению зоны вечной мерзлоты. Это одна из глобальных задач, имеющих значение для всего человечества».

Основным условием обеспечения устойчивости почвы и установленных на ней сооружений в вечной мерзлоте специалисты называют сохранение неизменной температуры пород. С этой целью новый центр будет систематизировать лучшие практики и технологии по проектированию, строительству и эксплуатации инженерных сооружений в северных регионах. Начальник департамента по добыче «Газпром нефти» Сергей Доктор уверен, что научно-исследовательский потенциал компании поможет в преодолении общеотраслевых вызовов и выработке новых подходов к изучению и сохранению вечной мерзлоты.