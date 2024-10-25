Замминистра науки РФ Петрова отметила важность Новосибирской области для науки и образования

В Новосибирской области проходит форум-выставка «Учебная Сибирь-2024».

На пленарном заседании «Образование для экономики. Национальные проекты 2030» в рамках форума-выставки «Учебная Сибирь-2024» заместитель Министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова подчеркнула значимость Новосибирской области в сфере науки и образования. Она отметила, что регион является центром интеллектуальной элиты, насчитывающей почти 100 тысяч студентов, способных открывать новые научные направления.

Петрова также сообщила о текущем процессе перенастройки национальных проектов, в котором Новосибирская область займет важное место. В числе проектов, курируемых Министерством, выделяются «Молодежь и дети», «Россия в мире».

В рамках запланированных программ предполагается строительство не менее 150 новых школ по всей стране, продление программы модернизации школьных систем, обновление инфраструктуры школ, создание художественных мастерских и волонтерских центров. Кроме того, планируется открытие или модернизация медицинских кабинетов в школах, завершение подключения учебных заведений к высокоскоростному интернету, развитие международного молодежного сотрудничества и продвижение традиционных российских духовно-нравственных ценностей за рубежом.

На эти цели в период с 2025 по 2030 год предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования из федерального бюджета.