Житель Новосибирска прятал от приставов УАЗ в горбольнице

В больничном боксе должник из Новосибирска спрятал «буханку».

Судебные приставы Новосибирска обнаружили автомобиль УАЗ, принадлежащий должнику с долгом в 631 тысячу рублей, на территории городской больницы. Машина была найдена случайно, когда дверь гаража оказалась открыта. После сверки регистрационных данных автомобиля был вызван эвакуатор. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

На владельца было возбуждено 14 исполнительных производств с общей суммой задолженности более одного миллиона рублей. Несмотря на удержания из его зарплаты, средств оказалось недостаточно для погашения долга, поэтому автомобиль был арестован.

В случае если долг не будет оплачен, УАЗ продадут, а вырученные средства пойдут на покрытие задолженности.

Напомним, что в Новосибирске 60 многодетных семей получили машину