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общество

Жителям Новосибирска рассказали о запретах в день Андрона Звездочета 25 октября

Фото: АиФ-Новосибирск

25 октября православные верующие вспоминают мучеников Прова, Тараха и Андроника, известного в народе как Андрон Звездочет.

В этот день также совершается празднование Перенесения из Мальты в Гатчину части древа Животворящего Креста Господня и Филермской иконы Божией Матери. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

Мученики, страдавшие за исповедание христианской веры в 304 году, были известны своим терпением. В народе день Андрона Звездочета связывают с наблюдением за звездами, предсказывая погоду и урожай. С полудня до полуночи принято смотреть на звезды: яркие предвещают мороз, тусклые – похолодание, а падающая звезда указывает на ветреную погоду.

Также в этот день запрещалось обижать животных и людей, громко смеяться и заниматься домашними делами, чтобы не навлечь несчастье в семью.

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Игорь Кириченко
Журналист

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