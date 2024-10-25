Жителям Новосибирска рассказали о запретах в день Андрона Звездочета 25 октября

25 октября православные верующие вспоминают мучеников Прова, Тараха и Андроника, известного в народе как Андрон Звездочет.

В этот день также совершается празднование Перенесения из Мальты в Гатчину части древа Животворящего Креста Господня и Филермской иконы Божией Матери. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

Мученики, страдавшие за исповедание христианской веры в 304 году, были известны своим терпением. В народе день Андрона Звездочета связывают с наблюдением за звездами, предсказывая погоду и урожай. С полудня до полуночи принято смотреть на звезды: яркие предвещают мороз, тусклые – похолодание, а падающая звезда указывает на ветреную погоду.

Также в этот день запрещалось обижать животных и людей, громко смеяться и заниматься домашними делами, чтобы не навлечь несчастье в семью.