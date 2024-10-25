Зимой в Новосибирске возобновят работы на станции метро «Спортивная»

В мэрии Новосибирска сообщили, что не планируют приостанавливать работы на станции метро «Спортивная» предстоящей зимой.

Власти Новосибирска опровергли информацию о том, что строительство станции метро «Спортивная» будет приостановлено предстоящей зимой. Представители мэрии утверждают, что новый подрядчик продолжит работы, которые были начаты предыдущим подрядчиком пять лет назад.

Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что работы на станции приостановят в зимний период, так как есть риск поломки оборудования.

Сейчас в пресс-службе мэрии уточнили, что в зимний период запрещено проводить только те работы, которые могут привести к поломке оборудования, как указано в паспортах заводов-изготовителей, или с нарушением технологии монтажа при низких отрицательных температурах.

Помимо этого, уточняется, что зимой станцию не будут консервировать.

Напомним, что в Новосибирске 60 многодетных семей получили машину.