82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
25 октября, 15:23
пробки
5/10
погода
+7.2°C
курсы валют
usd 96.74 | eur 104.5
82.99% -1.1
сегодня
25 октября, 15:23
пробки
5/10
погода
+7.2°C
курсы валют
usd 96.74 | eur 104.5
сегодня 12:37
общество

Зимой в Новосибирске возобновят работы на станции метро «Спортивная»

Фото: Сиб.фм

В мэрии Новосибирска сообщили, что не планируют приостанавливать работы на станции метро «Спортивная» предстоящей зимой.

Власти Новосибирска опровергли информацию о том, что строительство станции метро «Спортивная» будет приостановлено предстоящей зимой. Представители мэрии утверждают, что новый подрядчик продолжит работы, которые были начаты предыдущим подрядчиком пять лет назад.

Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что работы на станции приостановят в зимний период, так как есть риск поломки оборудования.

Сейчас в пресс-службе мэрии уточнили, что в зимний период запрещено проводить только те работы, которые могут привести к поломке оборудования, как указано в паспортах заводов-изготовителей, или с нарушением технологии монтажа при низких отрицательных температурах.

Помимо этого, уточняется, что зимой станцию не будут консервировать.

Напомним, что в Новосибирске 60 многодетных семей получили машину.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Нина Раневская
Журналист

Читайте в