Битва за урожай. Как Новосибирская область справляется с аграрными вызовами 2024 года

Заместитель председателя правительства Новосибирской области — министр сельского хозяйства Андрей Шинделов о борьбе за урожай, ситуации с производством молока, техническом вооружении новосибирских аграриев и продовольственной безопасности.

— Андрей Викторович, нынешний год оказался для аграриев непростым. В регионе развернулась настоящая битва за урожай. Как аграрии справились с вызовами погоды и каковы прогнозы по урожаю? Удалось ли его спасти?

— Да, действительно, в сентябре 2024 года в регионе шли длительные и обильные дожди. Осадки порождали неблагоприятные условия для сбора урожая — переувлажнялся почвенный слой и это не позволяло аграриям убрать урожай в оптимальные сроки. Пострадали посевы зерновых, зернобобовых, технических культур. Из-за сложившейся ситуации в регионе введен режим ЧС.

Но несмотря на обстоятельства уборочные работы организации агропромышленного комплекса региона вели ежедневно. По возможности увеличивали продолжительность рабочей смены. Для снижения потерь от порчи и ухудшения качества зерна организованы работы по сушке и обработке собранного урожая.

Предварительно можно говорить о том, что агрометеорологические условия скажутся на ожидаемом валовом сборе сельскохозяйственных культур, но масштабы потерь и снижение показателей урожая пока оценивать преждевременно.

— Не только погода, но и ситуация с молоком в этом году преподнесла сюрпризы. Насколько удалось урегулировать закупочные цены? Какую роль в этом сыграло Министерство сельского хозяйства Новосибирской области?

— Мы ежедневно отслеживаем отпускные цены на молоко на основе данных администраций муниципальных районов. Мониторинг охватывает более 350 предприятий агропромышленного комплекса Новосибирской области.

По данным на 25 сентября отпускная цена сельхозпроизводителей на сырое молоко крупного рогатого скота составляла 33 138,62 рубля за тонну без НДС. Причинами повышения цены производители называют рост производственных затрат, связанных с подорожанием сырья и кормов для скота (новый урожай), увеличение затрат на логистику и повышение заработной платы сотрудникам. В некоторых районах на 2 октября цена достигала 35 650 рублей за тонну без НДС.

Для стимулирования товаропроизводителей и увеличения производства молочной продукции Министерство сельского хозяйства Новосибирской области в 2024 году реализует меру господдержки в виде субсидии на финансирование части затрат на переработку сырого молока крупного рогатого скота, козьего и овечьего, на пищевую продукцию за счет средств областного бюджета. В том числе источником финансирования являются субсидии из федерального бюджета на 2024 год.

Идет работа по увеличению производства молока за счет повышения производительности молочных коров. На одну фуражную корову суточный удой составляет 17,5 килограмма, что на 0,3 килограмма выше прошлогодних показателей. До 90% дойного стада переведено на зимнее стойловое содержание. Идет подкормка коров зеленой массой.

— Расскажите о положении дел с крупным рогатым скотом в регионе.

— Поголовье молочных коров в сельскохозяйственных предприятиях Новосибирской области составляет 103,4 тысячи.

Создание высокоэффективных предприятий по производству продукции животноводства, в частности молока, повышение генетического потенциала молочных коров, внедрение механизации и замена ручного труда, реализация инвестпроектов — роботизированные фермы, повышение заработной платы — создаст устойчивую платформу для увеличения поголовья коров молочного направления.

— Достаточно ли заготовлено кормов на зиму? Есть ли в регионе собственные производства кормов для КРС? Или их приходится закупать в соседних регионах?

— Практически все сельхозпредприятия Новосибирской области сами заготавливают корма. Сенаж готовится с использованием биоконсервантов, что позволяет повысить качество корма.

По состоянию на 4 октября валовой сбор готовой массы сенажа составил 1140,6 тысячи тонн (118,5% от плана), сена — 267,8 тысячи тонн (106,4% от плана), зеленой массы силоса — 707,4 тысячи тонн (99,8% от плана).

— Каково техническое вооружение новосибирских аграриев? Какая техника используется на полях? Какова доля импортной и отечественной техники?

— За последние четыре года аграрии активно переоснастили парк сельхозтехники и оборудования. Все предприятия покупают технику, обладающую высокими техническими и технологическими характеристиками. По состоянию на 30 сентября основной парк техники, включая комбайны и трактора, новый. Техника, которая эксплуатируется свыше 10 лет, находится в хорошем состоянии. Ремонты производят своевременно.

Для работ на полях используются различные модели тракторов и комбайнов, навесное и прицепное сельскохозяйственное оборудование. Доля отечественной и импортной техники у аграриев Новосибирской области составляет 88 и 12% соответственно.

Господдержке подлежит 43 вида технических средств и оборудования для сельского хозяйства, произведенных в России и Беларуси. Покупателям российской и белорусской техники 10% от отпускной цены компенсируется из федерального бюджета.

Отмечу, что дополнительную выгоду сельхозтоваропроизводители могут получить при приобретении сельхозтехники и оборудования российского и белорусского производства в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1432 «Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники». Российским заводам-изготовителям компенсируется из федерального бюджета 10% от отпускной цены.

— Какая работа ведется в регионе в плане доктрины продовольственной безопасности?

— Стратегическая цель доктрины — обеспечение населения качественной и доступной сельхозпродукцией, сырьем и продовольствием в объемах, обеспечивающих рациональные нормы потребления.

Сельскохозяйственная отрасль Новосибирской области — одна из крупных в России. Она достигает показателей продовольственной независимости по многим ключевым направлениям. Самообеспеченность зерном составляет 123,1%, овощами закрытого грунта — 104,4%, мясом всех видов животных — 80,5%, яйцом — 145,9%, сырым молоком 108,3%.

В перспективе перед нами стоит задача обеспечить достижение указанных показателей по овощам открытого грунта, мясу КРС, свинины, птицы, картофелю.

Для увеличения производства овощей открытого грунта, использования семян отечественной селекции и сокращения импортозависимости у нас есть два семенных участка на базе научных учреждений: ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики СО РАН» (СибНИИРС- филиал ИЦиГ СО РАН) и ФГБУН «Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий РАН» (СибНИИ кормов СФНЦА РАН). На их базе производятся семена, в том числе новосибирской селекции, районированные под условия нашего региона.

Вопросы сортообновления и сортосмены в Новосибирской области решают 18 семеноводческих хозяйств. Ежегодно они производят 80 тысяч тонн семян высших категорий различных сельскохозяйственных культур. Это полностью закрывает потребность региона. Часть их реализуется в соседние субъекты РФ. Достижения современной селекции, отлаженная система семеноводства и уникальные технологии позволяют предприятиям выпускать продукцию стабильного качества.

Для решения вопросов обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей семенами отечественного производства предусмотрена господдержка. Основной задачей, стоящей перед АПК, является создание конкурентоспособного производства, которое сможет в полной мере обеспечить продовольственную безопасность региона.

— Как вы оцениваете ситуацию в овощеводстве?

— Прогнозный объем валового сбора сельскохозяйственной продукции, в том числе овощеводческой, соответствует среднестатистическим показателям по региону. По данным на 2 сентября овощей открытого грунта убрано 326,8 га (57% к плану) без учета личных подсобных хозяйств. Валовой сбор составил 14,1 тысячи тонн с урожайностью 432,2 ц/га.

По данным сельхозпредприятий, предоставляемым министерству посредством ГИС НСО «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Новосибирской области», возделыванием овощей открытого грунта занимаются 11 предприятий: ООО «ОПХ «Дары Ордынска», ООО «СОВХОЗ Морской», ЗАО СХП «Мичуринец», ООО «Приобское поле», ООО «Сады Гиганта», ЗАО Племзавод «Ирмень», ЗАО «Приобское», ООО «ЛЕОНиС», ИП Шарипова Н.Р., ИП Красовская А.А., ИП Зайцев Л.А., возделыванием овощей защищенного грунта на территории региона занимаются 5 предприятий: ООО «Экосервис-Агро», ООО Тепличный комбинат «Новосибирский», ООО Тепличный комбинат «Толмачевский», ООО Тепличный комбинат «Обской», ООО «Сады Гиганта».

— Какими темпами идет цифровизация сельского хозяйства в Новосибирской области?

— С каждым годом в регионе растет число сельхозтоваропроизводителей, использующих при производстве продукции элементы точного сельского хозяйства (точное земледелие, точное животноводство), беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Наиболее успешный опыт применения БПЛА и систем позиционирования навигации при проведении комплекса сельскохозяйственных работ на территории Новосибирской области демонстрируют ООО «Соколово» Колыванского района Новосибирской области, ЗАО «Новомайское» Краснозерского района.

— Что пожелаете новосибирским аграриям?

— Нашим аграриям пожелаю завершения уборочных работ с наименьшими потерями, обеспеченности материально-техническими ресурсами к проведению следующего сельскохозяйственного сезона.