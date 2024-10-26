Экономист из Новосибирска рассказал о ценах при ключевой ставке в 21%

25 октября Центробанк России принял решение о повышении ключевой ставки на 2 процентных пункта, доведя её до исторического максимума в 21%. Экономисты отмечают, что это решение было ожидаемым, однако не исключают возможности дальнейшего роста ставки до конца года.

В пресс-релизе регулятора указано, что причиной повышения стали значительно превышающие прогнозы показатели инфляции и растущие инфляционные ожидания. В сентябре годовой рост цен с учётом сезонности составил 9,8%, что выше августовского уровня в 7,5%. Аналогичный показатель базовой инфляции также увеличился до 9,1% по сравнению с 7,7% в августе. Банк России подчеркивает, что инфляционное давление достигло максимальных значений с начала года.

Экономист Геннадий Ляскин, комментируя данное решение, выразил обеспокоенность тем, что высокие процентные ставки ограничивают возможности для развития бизнеса и индивидуальных предпринимателей, что может способствовать дальнейшему росту цен. Он отметил, что повышение ставки не является эффективным средством для борьбы с инфляцией, так как текущая ситуация связана не с избытком потребительского спроса, а с недостатком предложения и удорожанием производственных процессов. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Ляскин также указал на то, что высокая ставка в 21% может оказаться проинфляционным фактором, так как обслуживание кредитов становится тяжёлым бременем для предприятий. Он подчеркнул, что необходимо пересмотреть подходы к денежно-кредитной политике.

Согласно данным, в октябре инфляционные ожидания населения и бизнеса достигли максимума с начала года. Высокая инфляция также затрагивает рынок сливочного масла: производители молочной продукции сообщают о повышенном спросе на сырьё при снижающихся темпах производства. Высокая ключевая ставка ограничивает доступность заемного финансирования для малых и средних сельхозпредприятий, что затрудняет их инвестиции в модернизацию.

Следующее заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 20 декабря 2024 года.