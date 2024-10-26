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политика

Экс-вице-мэр Терешкова может возглавить Новосибирскую филармонию

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Власти Новосибирской области приняли решение о назначении нового директора филармонии.

По информации издания «Континент Сибирь», это назначение уже получило согласование на федеральном уровне.

На пост директора филармонии планируется назначить экс-вице-мэра Анну Терешкову. В публикации отмечается, что новые обязанности не помешают ей продолжать заниматься политической деятельностью. Официальное объявление о назначении Терешковой будет сделано в течение ближайших двух недель.

Издание также сообщает, что региональному министерству культуры не потребуется проводить конкурс, так как Анна Терешкова уже включена в кадровый резерв правительства области. Переговоры о её назначении велись продолжительное время, однако процесс затянулся из-за возможного назначения её на должность координатора регионального отделения ЛДПР.

Напомним, главой департамента строительства мэрии назначен Евгений Улитко.

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Дамир Трубников

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