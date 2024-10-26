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вчера 22:46
общество

Фанаты расцеловывали певца Алексея Глызина во время концерта в Новосибирске

Фото: Денис Шмаков / Сиб.фм

В Новосибирске в ККК им. Маяковского выступил известный российский певец Алексей Глызин.

Более тысячи фанатов пришли послушать живое исполнение любимых песен. Об этом сообщил корреспондент Сиб.фм.

Во время концерта неоднократно женщины выходили к сцене, чтобы подарить цветы Алексею Глызину. В благодарность, певец обнимал и целовал артисток. А для одной из женщин даже исполнил песню «на заказ».

«Девушка с цветами заказала мне Зимний сад. Цветы — это уже взятка, я обязан отработать», — пошутил артист.

В конце выступления толпа женщин бежала к сцене, чтобы взять автограф у любимого певца.

Фото Фанаты расцеловывали певца Алексея Глызина во время концерта в Новосибирске 2

Фото Фанаты расцеловывали певца Алексея Глызина во время концерта в Новосибирске 3

Фото Фанаты расцеловывали певца Алексея Глызина во время концерта в Новосибирске 4

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Игорь Кириченко
Журналист

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