Фанаты расцеловывали певца Алексея Глызина во время концерта в Новосибирске

В Новосибирске в ККК им. Маяковского выступил известный российский певец Алексей Глызин.

Более тысячи фанатов пришли послушать живое исполнение любимых песен. Об этом сообщил корреспондент Сиб.фм.

Во время концерта неоднократно женщины выходили к сцене, чтобы подарить цветы Алексею Глызину. В благодарность, певец обнимал и целовал артисток. А для одной из женщин даже исполнил песню «на заказ».

«Девушка с цветами заказала мне Зимний сад. Цветы — это уже взятка, я обязан отработать», — пошутил артист.

В конце выступления толпа женщин бежала к сцене, чтобы взять автограф у любимого певца.