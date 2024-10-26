Иверская икона Божией Матери: народные традиции и запреты на 26 октября

26 октября православные христиане отмечают праздник Иверской иконы Пресвятой Богородицы, также известной как Вратарница или Привратница.

Эта икона считается чудотворной. В этот день верующие обращаются к ней с молитвами о помощи в избавлении от бед и болезней.

На 26 октября существуют несколько народных примет, связанных с погодой. Например, красные облака предвещают дождь, а если они движутся с юга, стоит ожидать порывистого ветра и непогоды. Кучевые серые облака на рассвете указывают на переменчивую погоду, а белый иней — к дождю. Если в лесу к этому дню вновь появились грибы, зима задержится.

В этот день рекомендуется пойти в церковь и помолиться о хорошем женихе, а также провести генеральную уборку в доме, что, как считается, привлечет удачу. Сны, увиденные в этот день, могут быть вещими, и важно запомнить их.

Запрещается обсуждать планы и мечты в бане, а также хвалиться своими успехами, чтобы не навлечь на себя невезение. Также следует быть осторожными в общении с незнакомыми людьми и избегать конфликтов, чтобы не испортить атмосферу в семье и на работе.