Ледовый дворец под Новосибирском передан муниципалитету

Ледовый комплекс, расположенный в Кольцово под Новосибирском, официально стал собственностью муниципалитета.

Об этом сообщает издание «Ъ-Сибирь», ссылаясь на информацию от регионального министерства спорта.

Подрядчику за передачу объекта будет выплачено около 391 миллиона рублей. Эти средства планируется выделить из областного бюджета в течение двух лет, до 2026 года.

Дворец был возведен в 2021 году и занимает площадь более 3000 квадратных метров. В будущем инвестор намерен дополнить спортивный комплекс залами для борьбы и художественной гимнастики.