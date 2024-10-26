Новосибирске гимнастки получили звания Мастеров спорта России

Всероссийский день гимнастики отмечается в России ежегодно в последнюю субботу октября.

В 2024 году этот праздник выпадает на 26 октября. В этот день в Новосибирске вспомнили успехи местных спортсменок, тренирующихся в Новосибирском училище олимпийского резерва под руководством Екатерины Гвоздецкой и Марии Малетиной. Об этом пишет МК в Новосибирске.

Команда НУ(К)ОР-1, включающая Алину Кузнецову, Викторию Нурганову, Ярославу Булатову, Ангелину Крахмаль и Наталью Май, выступает на соревнованиях Всероссийского уровня, представляя Новосибирскую область. В этом году спортсменки участвовали в турнирах «Восход» на Сахалине и Кубке «Небесная грация» в Новосибирске, организованном Алиной Кабаевой.

На Чемпионате Новосибирской области они завоевали бронзовые медали, а на соревнованиях Сибирского федерального округа выполнили нормативы Мастера спорта России.