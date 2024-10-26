«Почему дети должны страдать»: жители Новосибирска помогают детям и старикам из Курской области

В Новосибирске реализуется проект по сбору средств для пострадавших от ВСУ приграничных территорий. Так, благодаря собранным десяткам тысяч рублей дети из Курской области смогли собраться в школу после массивных атак. Как сибиряки помогают Курску и Белгороду – в материале Сиб.фм.

Помощь началась с беженцев

Пункты временного размещения в России появились в апреле 2022 года. Это произошло после того, как в Русфонд обратилась уполномоченный по правам ребенка в Воронежской области Ангелина Севергина. Также поступали письма от отделов соцзащиты защиты города Воронежа, Богучарского, Новоусманского, Лискинского и Таловского районов.

«На территории Воронежской области находятся не менее 8 тысяч беженцев с территорий, затронутых спецоперацией. Более 1,5 тысячи беженцев – дети. Значительную часть беженцев приняли пункты временного размещения, — рассказали в Русфонде. – В Воронежской области работают 76 ПВР, в которых находятся около 4,8 тысячи человек. Остальные беженцы нашли жилье самостоятельно: разместились у родственников, у волонтеров, на съемных квартирах».

Также помощь собирали и в Ростовской области, где для беженцев из ЛНР и ДНР развернулись пункты временного размещения. С июня 2023 года через ПВР прошли более 3,5 тысяч тех, кто вынужден был покинуть свои дома. В этот же период по всей стране были организованы пункты сбора всего необходимого для беженцев.

«Люди нуждаются в продуктах питания, в том числе детского и специального, одежде и средствах гигиены, бытовых принадлежностях и дополнительном медицинском оборудовании. Русфонд объявляет сбор на предметы первой необходимости для детей и взрослых, которые были вынуждены покинуть свои дома», - говорилось в сообщении благотворительного фонда.

Сбор всего необходимого продолжается и в настоящий момент. Так, за два года неравнодушные россияне перевели нуждающимся почти 21,5 миллиона рублей. На эти деньги удалось устроить быт десятков семей беженцев.

ПВР для своих

А в августе этого года помощь потребовалась и жителям прилегающих территорий России. Многие жители Белгородской области покинули свои дома после обстрелов.

«В Русфонд обратился за помощью генеральный директор Клинического санатория имени Горького, на территории которого работает пункт временного размещения (ПВР). В этом ПВР нашли приют белгородцы, покинувшие свои дома из-за частых обстрелов областного центра и приграничных населенных пунктов региона. Сейчас на территории санатория проживает 80 вынужденных переселенцев из Белгородской области, в том числе 36 детей», — говорится в сообщении благотворительного фонда.

Как рассказывают в пункте временного размещения, сбор открыли после того, как белгородские переселенцы столкнулись со стрессами, которые привели к ряду заболеваний. В частности, у многих из них развился миофасциальный синдром. Он является причиной боли в позвоночнике.

«В своем обращении директор санатория попросил приобрести для реабилитации взрослых и детей, находящихся в ПВР, аппарат для карбокситерапии, предназначенный для лечения миофасциального синдрома и улучшения качества жизни пациентов с этим заболеванием», — поясняют в благотворительном фонде.

Подушки и раскладушки

В начале сентября ситуация обострилась и в Курской области. Здесь тоже десятки тысяч жителей приграничных районов после атаки вынуждены были покинуть свои дома и поселиться в пунктах временного размещения.

«На территории области и в других регионах развернуты пункты временного размещения (ПВР) для вынужденных переселенцев – взрослых и детей. Работники ПВР и волонтеры стремятся создать нормальные условия для людей, нашедших в этих ПВР приют: организовать питание, быт, помочь в восстановлении документов и получении полагающихся выплат», — рассказывают волонтёры.

У многих беженцев не было даже самого необходимого: постельного белья, полотенец, кухонной посуды, электрических чайников, домашней одежды и средств гигиены. Поэтому вновь были открыты сборы, поучаствовать в которых мог любой россиянин.

Буквально через пять дней удалось собрать 190 320 рублей. На эту сумму волонтёры приобрели десятки комплектов постельного белья, электрические чайники, кастрюли и сковородки, полсотни мужских и женских футболок, полотенца и упаковки жидкого мыла.

Уже через три дня куряне опять обратились за помощью к жителям России. Количество беженцев, которые получили приют в пунктах временного размещения, перевалило за 133 тысячи. Цифры росли, а не хватало обычных бытовых вещей.

«В областной гуманитарный центр помощи в Курске «Социальный навигатор» ежедневно обращаются сотни вынужденных переселенцев – жителей области. Центр помощи оказывает помощь ПВР, развернутым на территории региона: в гостинице «Центральная», Курском автотехническом колледже и при администрации Октябрьского района Курской области. Сейчас в этих ПВР находится более 900 человек», — сообщали в благотворительном фонде.

На этот раз потребовалось больше вещей: сотни упаковки средств гигиены, комплектов постельного белья и футболок. Русфонд открыл сбор на сумму почти 700 тысяч рублей. И буквально за неделю благотворители перевели деньги в помощь беженцам.

После каждого оконченного сбора появляется новая потребность в помощи беженцам. За короткий срок удаётся собрать деньги на раскладушки, сковородки и другие предметы быта.

Собрать детей в школу

К середине сентября благодаря меценатам со всей России удалось решить вопрос бытового обустройства жителей Курской области. Дети в этом году в школы не пошли, для многих из них организован дистанционный формат обучения.

«К сожалению, не все школьники в достаточной степени обеспечены техническими средствами для успешного дистанционного обучения. Но образовательный процесс останавливать нельзя, — рассказали в Русфонде. – К нам обратились с просьбой обеспечить школьников планшетами с установленными операционными системами и программами для дистанционного обучения. Кроме того, школьникам, эвакуировавшимся вместе со своими семьями из приграничных районов, необходимы и другие школьные принадлежности: пеналы, ручки, карандаши, фломастеры, альбомы, пластилин для поделок».

И вновь благотворители со всей России отозвались: в рекордно короткие сроки удалось собрать более 703 тысяч рублей. На них купили 28 планшетов, а также тысячи тетрадей, фломастеров, пластилина и многих других школьных принадлежностей – вплоть до ластика.

Прошло уже несколько благотворительных сборов и каждый раз на обращения курян откликаются благотворители от Калининграда и до Владивостока. Деньги переводят и сибиряки.

«У меня у самой двое девочек, которые ходят в начальную школу. Я всегда откликаюсь на чужую беду. Ну, почему, дети-то должны страдать? Если мы переведём пару тысяч, и у них будет всё нужное для учёбы – разве не будем от этого счастливее и мы», — считает жительница из Новосибирска Анастасия.

В середине октября количество эвакуированных в пункты временного размещения вновь увеличилось до 160 тысяч человек. Сейчас открыт новый сбор на 386 тысяч рублей. Деньги нужны на зимние курточки и обувь для маленьких беженцев.