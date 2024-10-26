С 19 по 25 октября Вооруженные силы России провели 42 групповых удара высокоточным оружием по объектам нефтегазовой отрасли и инфраструктуре Военно-промышленного комплекса Украины.

За неделю потери противника составили более 10 тысяч военнослужащих, уничтожены танки, боевые бронированные машины и орудия полевой артиллерии.

В результате активных действий освобождены населенные пункты Новосадовое, Зоряное, Серебрянка и Николаевка. В течение недели сдались в плен 55 украинских военнослужащих, в том числе 39 – в Курской области. Также сбиты три управляемые бомбы и 39 реактивных снарядов HIMARS.

С начала операции уничтожено 647 самолетов, 283 вертолета и более 18,000 танков и ББМ.