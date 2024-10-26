Певец из Новосибирска Митя Фомин приобрел квартиру в Москве за 40 миллионов рублей

Известный певец Митя Фомин, который стал популярным в начале 2000-х в составе группы «HI-FI», купил элитную квартиру.

Фомин стал владельцем роскошного жилья площадью 100 квадратных метров на Кутузовском проспекте, которое привлекло его великолепным видом на Москву-реку. Артист отметил свою любовь к «водной энергетике» и желание наслаждаться красивыми пейзажами из окон квартиры. Он также поделился своими мыслями о будущем, подчеркнув отсутствие пассивного дохода и сторонних бизнесов, что побудило его сделать это «небольшое инвестиционное вложение» для обеспечения финансовой безопасности в старости.

Несмотря на свою известность, покупка оказалась для Фомина значительным финансовым вызовом. Певец признался, что приобрел квартиру в ипотеку и ожидает, что процесс погашения долга займет много лет, даже несмотря на то, что он уже выплатил более половины суммы.