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общество

Самолет из Новосибирска, летевший в Дубай, развернулся на полпути и вернулся в Толмачево

Фото: скриншот Flightradar24

Авиарейс Новосибирск-Дубай был прерван по неизвестной причине.

Самолет компании Flydubai преодолел половину пути, добравшись практически до Узбекистана, после чего развернулся и вернулся в аэропорт Толмачево. Данные сервиса Flightradar24 подтверждают информацию о возвращении рейса.

По данным онлайн-табло новосибирского аэропорта, борт приземлился в Новосибирске сегодня в 11 часов утра.

В аэропорту уточнили, что «самолет произвел посадку по решению перевозчика». Однако конкретные причины не были озвучены.

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Игорь Кириченко
Журналист

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