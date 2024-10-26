Самолет из Новосибирска, летевший в Дубай, развернулся на полпути и вернулся в Толмачево

Авиарейс Новосибирск-Дубай был прерван по неизвестной причине.

Самолет компании Flydubai преодолел половину пути, добравшись практически до Узбекистана, после чего развернулся и вернулся в аэропорт Толмачево. Данные сервиса Flightradar24 подтверждают информацию о возвращении рейса.

По данным онлайн-табло новосибирского аэропорта, борт приземлился в Новосибирске сегодня в 11 часов утра.

В аэропорту уточнили, что «самолет произвел посадку по решению перевозчика». Однако конкретные причины не были озвучены.