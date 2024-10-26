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общество

Более тысячи фанатов пришли на концерт Алексея Глызина в Новосибирске. Онлайн-трансляция

Фото: Денис Шмаков / Сиб.фм

Сегодня в Новосибирске на ККК им. Маяковского выступает российский эстрадный певец Алексей Глызин. Редакция Сиб.фм ведет онлайн-трансляцию с мероприятия.

Трансляция концерта Алексея Глызина закончена. Спасибо, что были с нами!

Обновлено в 20:56. В конце выступления Алексей Глызин набрал в рот воды и сделал фонтан. Весь зал скандирует «Алексей!». Женщины бегут к сцене и просят оставить автограф на руке.

Обновлено в 20:47. Между своими песнями Глызин исполнил народные песни «Черный ворон» и «Ходят кони над рекою».

Обновлено в 20:38. Одна женщина из зала заказала песню «Зимний сад».

«Девушка с цветами заказала мне Зимний сад. Цветы — это уже взятка, я обязан отработать», — говорит Глызин.

Фото Более тысячи фанатов пришли на концерт Алексея Глызина в Новосибирске. Онлайн-трансляция 2

Обновлено в 20:33. Фанатки выбегают к Алексею Глызину и дарят ему цветы.

Фото Более тысячи фанатов пришли на концерт Алексея Глызина в Новосибирске. Онлайн-трансляция 3

Обновлено в 20:27. Глызин спросил у зала, что еще дня них спеть. Зрители в ответ начали перечислять его песни.

Фото Более тысячи фанатов пришли на концерт Алексея Глызина в Новосибирске. Онлайн-трансляция 4

Обновлено в 20:23. Артисту подарила букет цветов очередная поклонница.

Фото Более тысячи фанатов пришли на концерт Алексея Глызина в Новосибирске. Онлайн-трансляция 5

Обновлено в 20:18. Глызин начал исполнение песни «Вечер в Сан-Ремо». Однако зал поет вместо самого артиста. Одна пара вышла танцевать в проходе.

Фото Более тысячи фанатов пришли на концерт Алексея Глызина в Новосибирске. Онлайн-трансляция 6

Фото Более тысячи фанатов пришли на концерт Алексея Глызина в Новосибирске. Онлайн-трансляция 7

Обновлено в 20:13. Со сцены звучит одна из хитовых песен «У Светки Соколовой день рождения». Весь зал включил камеры мобильных телефонов.

Обновлено в 20:09. Алексей Глызин поёт песню под названием «Орлы и вороны».

Фото Более тысячи фанатов пришли на концерт Алексея Глызина в Новосибирске. Онлайн-трансляция 8

Обновлено в 20:04. Певец исполняет песню «Не волнуйтесь, тетя». По словам артиста, это шуточная песня про супружеские измены. Во время выступления Глызин на сцене пародирует пьяного.

Фото Более тысячи фанатов пришли на концерт Алексея Глызина в Новосибирске. Онлайн-трансляция 9

Обновлено в 20:01. Артист рассказал про то, как празднует Новый год.

«Вы любите новый год? Он самый честный. Десять дней такого жесткого бухалова, что моя печень не выдерживает. Закусочки из погреба несут. Грибочки из запотевшей баночки.», — сказал артист со сцены.

В ответ ему из зала крикнули: «Алексей, хватит, есть хочется».

Фото Более тысячи фанатов пришли на концерт Алексея Глызина в Новосибирске. Онлайн-трансляция 10

Обновлено в 19:54. Алексей Глызин выступает с песней «Автомобили все заполонили».

«Песня про транспорт и про российские дороги, по которым ездить только на танке. А ваш мост через Обь вроде только к 22-му веку достроят», — шутит певец.

Фото Более тысячи фанатов пришли на концерт Алексея Глызина в Новосибирске. Онлайн-трансляция 11

Обновлено в 19:50. Артист исполняет песню «Осенние вечера».

Фото Более тысячи фанатов пришли на концерт Алексея Глызина в Новосибирске. Онлайн-трансляция 12

Обновлено в 19:48. Женщина вручила Глызину корзинку цветов. Он в благодарность поцеловал ей руку.

Фото Более тысячи фанатов пришли на концерт Алексея Глызина в Новосибирске. Онлайн-трансляция 13

Обновлено в 19:44. Алексей Глызин исполняет песню «Еще минута».

«Следующая песня посвящается женщинам. Хочу, чтобы она вызвала вашу живую реакцию», — сказал со сцены артист.

Фото Более тысячи фанатов пришли на концерт Алексея Глызина в Новосибирске. Онлайн-трансляция 14

Обновлено в 19:36. Следующая история Глызина о том, как в Ташкенте первый секретарь компартии Узбекистана поселил их в коттедже, где они съели все фрукты и всех барашков. По словам артиста, после этого их перестали пускать в Узбекистан.

Обновлено в 19:34. Артист исполняет старую песню «Мы бродячие артисты» из репертуара группы «Веселые ребята». Именно там Глызин начинал свою карьеру.

Певец пообещал рассказывать курьёзные истории из своей гастрольной жизни после каждой песни.

Фото Более тысячи фанатов пришли на концерт Алексея Глызина в Новосибирске. Онлайн-трансляция 15

Обновлено в 19:31. Между песнями Глызин рассказывает истории. Певец вспомнил гастроли с группой «Веселые ребята» в город Софию (Болгария). Тогда, по словам артиста, у них украли сценические костюмы и они вышли в чем пришлось. Из-за этого один из участников, Саша Буйнов, вышел в женском платье и шляпке.

«Но он натурал. Я проверял», — пошутил Глызин.

Фото Более тысячи фанатов пришли на концерт Алексея Глызина в Новосибирске. Онлайн-трансляция 16

Фото Более тысячи фанатов пришли на концерт Алексея Глызина в Новосибирске. Онлайн-трансляция 17

Обновлено в 19:27. Алексей Глызин исполняет песню «Счастье ты моё, горе ты моё». По словам артиста, это «простенькая» песня из старого репертуара. Стоит отметить, что коллектив у артиста сугубо мужской. На бэк-вокале клавишник и соло-гитарист.

Фото Более тысячи фанатов пришли на концерт Алексея Глызина в Новосибирске. Онлайн-трансляция 18

Фото Более тысячи фанатов пришли на концерт Алексея Глызина в Новосибирске. Онлайн-трансляция 19

Обновлено в 19:23. Вторую песню артист посвятил недавнему туру по черноморскому побережью. Называется она «Соленое море».

Фото Более тысячи фанатов пришли на концерт Алексея Глызина в Новосибирске. Онлайн-трансляция 20

Обновлено в 19:21. Алексей Глызин похвалил свою гримерную, и сказал, что по ней устроит экскурсию. Певец отметил, что перед концертом весь день гулял по Новосибирску.

Фото Более тысячи фанатов пришли на концерт Алексея Глызина в Новосибирске. Онлайн-трансляция 21

Обновлено в 19:19. Девушка из зала подарила алую розу Глызину. Артист ее в благодарность поцеловал.

Фото Более тысячи фанатов пришли на концерт Алексея Глызина в Новосибирске. Онлайн-трансляция 22

Обновлено в 19:16. На сцену вышел Алексей Глызин. Первая песня «Письма издалека».

Фото Более тысячи фанатов пришли на концерт Алексея Глызина в Новосибирске. Онлайн-трансляция 23

Обновлено в 19:14. Музыканты выходят по очереди к инструментам. Все одеты в классику.

Фото Более тысячи фанатов пришли на концерт Алексея Глызина в Новосибирске. Онлайн-трансляция 24

Фото Более тысячи фанатов пришли на концерт Алексея Глызина в Новосибирске. Онлайн-трансляция 25

Обновлено в 19:11. Зал заполнен примерно на 70 процентов. Зрители вызывают артиста аплодисментами.

По словам организаторов, концерт Алексея Глызина обещает подарит новосибирцам музыкальное шоу с отличным звуком и теплой атмосферой.

Редакция Сиб.фм начинает онлайн-трансляцию. Скоро здесь появятся фотографии и информация с мероприятия.

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Игорь Кириченко
Журналист

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