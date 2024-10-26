Более тысячи фанатов пришли на концерт Алексея Глызина в Новосибирске. Онлайн-трансляция

Сегодня в Новосибирске на ККК им. Маяковского выступает российский эстрадный певец Алексей Глызин. Редакция Сиб.фм ведет онлайн-трансляцию с мероприятия.

Трансляция концерта Алексея Глызина закончена. Спасибо, что были с нами!

Обновлено в 20:56. В конце выступления Алексей Глызин набрал в рот воды и сделал фонтан. Весь зал скандирует «Алексей!». Женщины бегут к сцене и просят оставить автограф на руке.

Обновлено в 20:47. Между своими песнями Глызин исполнил народные песни «Черный ворон» и «Ходят кони над рекою».

Обновлено в 20:38. Одна женщина из зала заказала песню «Зимний сад».

«Девушка с цветами заказала мне Зимний сад. Цветы — это уже взятка, я обязан отработать», — говорит Глызин.

Обновлено в 20:33. Фанатки выбегают к Алексею Глызину и дарят ему цветы.

Обновлено в 20:27. Глызин спросил у зала, что еще дня них спеть. Зрители в ответ начали перечислять его песни.

Обновлено в 20:23. Артисту подарила букет цветов очередная поклонница.

Обновлено в 20:18. Глызин начал исполнение песни «Вечер в Сан-Ремо». Однако зал поет вместо самого артиста. Одна пара вышла танцевать в проходе.

Обновлено в 20:13. Со сцены звучит одна из хитовых песен «У Светки Соколовой день рождения». Весь зал включил камеры мобильных телефонов.

Обновлено в 20:09. Алексей Глызин поёт песню под названием «Орлы и вороны».

Обновлено в 20:04. Певец исполняет песню «Не волнуйтесь, тетя». По словам артиста, это шуточная песня про супружеские измены. Во время выступления Глызин на сцене пародирует пьяного.

Обновлено в 20:01. Артист рассказал про то, как празднует Новый год.

«Вы любите новый год? Он самый честный. Десять дней такого жесткого бухалова, что моя печень не выдерживает. Закусочки из погреба несут. Грибочки из запотевшей баночки.», — сказал артист со сцены.

В ответ ему из зала крикнули: «Алексей, хватит, есть хочется».

Обновлено в 19:54. Алексей Глызин выступает с песней «Автомобили все заполонили».

«Песня про транспорт и про российские дороги, по которым ездить только на танке. А ваш мост через Обь вроде только к 22-му веку достроят», — шутит певец.

Обновлено в 19:50. Артист исполняет песню «Осенние вечера».

Обновлено в 19:48. Женщина вручила Глызину корзинку цветов. Он в благодарность поцеловал ей руку.

Обновлено в 19:44. Алексей Глызин исполняет песню «Еще минута».

«Следующая песня посвящается женщинам. Хочу, чтобы она вызвала вашу живую реакцию», — сказал со сцены артист.

Обновлено в 19:36. Следующая история Глызина о том, как в Ташкенте первый секретарь компартии Узбекистана поселил их в коттедже, где они съели все фрукты и всех барашков. По словам артиста, после этого их перестали пускать в Узбекистан.

Обновлено в 19:34. Артист исполняет старую песню «Мы бродячие артисты» из репертуара группы «Веселые ребята». Именно там Глызин начинал свою карьеру.

Певец пообещал рассказывать курьёзные истории из своей гастрольной жизни после каждой песни.

Обновлено в 19:31. Между песнями Глызин рассказывает истории. Певец вспомнил гастроли с группой «Веселые ребята» в город Софию (Болгария). Тогда, по словам артиста, у них украли сценические костюмы и они вышли в чем пришлось. Из-за этого один из участников, Саша Буйнов, вышел в женском платье и шляпке.

«Но он натурал. Я проверял», — пошутил Глызин.

Обновлено в 19:27. Алексей Глызин исполняет песню «Счастье ты моё, горе ты моё». По словам артиста, это «простенькая» песня из старого репертуара. Стоит отметить, что коллектив у артиста сугубо мужской. На бэк-вокале клавишник и соло-гитарист.

Обновлено в 19:23. Вторую песню артист посвятил недавнему туру по черноморскому побережью. Называется она «Соленое море».

Обновлено в 19:21. Алексей Глызин похвалил свою гримерную, и сказал, что по ней устроит экскурсию. Певец отметил, что перед концертом весь день гулял по Новосибирску.

Обновлено в 19:19. Девушка из зала подарила алую розу Глызину. Артист ее в благодарность поцеловал.

Обновлено в 19:16. На сцену вышел Алексей Глызин. Первая песня «Письма издалека».

Обновлено в 19:14. Музыканты выходят по очереди к инструментам. Все одеты в классику.

Обновлено в 19:11. Зал заполнен примерно на 70 процентов. Зрители вызывают артиста аплодисментами.

По словам организаторов, концерт Алексея Глызина обещает подарит новосибирцам музыкальное шоу с отличным звуком и теплой атмосферой.

Редакция Сиб.фм начинает онлайн-трансляцию. Скоро здесь появятся фотографии и информация с мероприятия.