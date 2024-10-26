В Новосибирске агроном дала рекомендации по защите растений от грибковых заболеваний

В октябре дачники завершают большинство работ на своих участках, включая борьбу с мышами и грибками.

Кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина поделилась с изданием «АиФ-Новосибирск» советами по правильной защите плодовых деревьев.

Агроном отметила, что многие садоводы не защищают свои деревья от грызунов на зиму, что может привести к серьезным потерям весной. Если в саду наблюдается большое количество мышей, осенью рекомендуется провести их обработку. Шубина советует размещать отраву в укромных местах, где обычно гнездятся грызуны, таких как компостные кучи, дровяники и сараи. Она подчеркнула важность того, чтобы грызуны не смешивались с компостом, чтобы избежать их поедания птицами.

Кроме того, для защиты яблонь от мышей агроном рекомендует побелку стволов специальными растворами и использование капроновых чулок, которые отпугивают грызунов. Однако, по ее словам, не следует торопиться с этой процедурой, так как укрытие может привести к выпреванию. Лучшее время для побелки — конец октября, перед наступлением зимы.

Людмила Шубина также указала на распространенность грибных заболеваний растений, таких как сажистый грибок, который появляется в местах обитания тли. Влажные сезоны способствуют развитию монилиоза и парши. Для предотвращения этих заболеваний необходима фунгицидная обработка.

Агроном рекомендовала обработать яблони, груши, крыжовники, сливы и смородину концентрированным раствором мочевины, однако предостерегла от применения этого средства на хвойных растениях и землянике. Для приготовления раствора следует развести 500 граммов мочевины в 10 литрах теплой воды и опрыскивать все ветки мелкодисперсной «пылью» после окончания листопада.