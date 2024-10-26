В Новосибирске активисты обвинили Филиппа Киркорова в развращении детей—подробности скандала с королем эстрады

Сибирская правозащитная группа «Радетель» направила письмо Филиппу Киркорову с просьбой покинуть российский шоу-бизнес.

В своем обращении правозащитники отметили, что извинения и оправдания артиста имеют короткий срок действия и его поведение не изменилось за многие годы. Они подчеркнули, что, исходя из вышесказанного, призывают Киркорова оставить российское публичное пространство, заявив, что «его время ушло».

Активисты также напомнили о скандалах, связанных с артистом, начиная с 2004 года. Последним инцидентом, который они назвали «аморальным поступком», стало его участие в YouTube-шоу Димы Масленникова «Мафия в реальной жизни». Они считают, что в этом проекте Киркоров пропагандировал нетрадиционные сексуальные отношения для многомиллионной аудитории.

В своем обращении активисты заявили, что артист нарушает закон, неоднократно совершает аморальные поступки и развращает молодежь и детей.

Недавно движение «Сорок сороков» обратилось в МВД с просьбой проверить Киркорова на предмет пропаганды ЛГБТ*, связанной с его шуткой про котика и ротик.

*организация признана экстремисткой в РФ.