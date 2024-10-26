В Новосибирске ожидается аномально теплая погода в ноябре 2024 года

В Новосибирской области дневные температуры в ноябре будут на 2-3 градуса выше климатической нормы.

По предварительному прогнозу синоптиков, в ноябре в Новосибирской области ожидается аномально теплая погода. Дневные температуры будут на 2-3 градуса выше климатической нормы. В третьей декаде месяца возможны ночные морозы до -20 градусов при ясной погоде. В начале ноября прогнозируются дожди и мокрый снег, а в конце месяца — снегопады и метели.

Согласно данным, опубликованным на сайте ГУ МЧС России по Новосибирской области, первые десять дней ноября будут довольно теплыми. Температура воздуха колеблется от 0 до +5 градусов, с возможными понижениями до -12. В отдельные дни воздух может прогреваться до +9 градусов. Осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются с порывистым ветром.

Во второй декаде ноября температура также останется на 2-3 градуса выше нормы. Ночью термометры покажут от +3 до -2 градусов, а в некоторых случаях — до -10. Днем температура будет варьироваться от 0 до +5 градусов, с вероятностью понижения до -5. Основные осадки будут в виде мокрого снега.

Последние десять дней ноября также порадуют температурой на 1-2 градуса выше нормы. Ночные температуры будут колебаться от +2 до -3, с возможными морозами до -10. При ясной погоде ночные температуры могут опуститься до -20 градусов.

Днем синоптики предсказывают температуры от -2 до -7 градусов, с преобладанием мокрого снега, переходящего в снег. Ожидаются сильные порывы ветра и метели на протяжении всего периода.

Напомним, новосибирцев в последние дни октября ожидают дожди.