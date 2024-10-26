В Новосибирске у Заксобрания появится новый сквер с шумозащитным экраном

В планах регионального парламента создание нового сквера рядом с зданием Заксобрания Новосибирской области.

Благоустроенная территория будет названа в честь депутата и почетного гражданина региона Юрия Бугакова. Сквер займет площадь около трех гектаров.

Работы по благоустройству будут осуществлены в два этапа. Пространство разделят на зоны активного и тихого отдыха, где разместятся спортивные площадки, а также дорожки для катания на велосипедах, роликах и самокатах. На входе в сквер планируется установить стенды с биографией Юрия Бугакова, а также создать скульптурную композицию в его честь.

Пресс-служба Заксобрания сообщила о планах оградить новую зеленую зону от Ипподромской магистрали шумозащитным экраном и увеличить количество входов до 3–4 с оборудованием пандусов. Также было решено отказаться от площадки для выгула и дрессировки собак. Зимой в сквере будет организован каток с прокатом коньков, а летом — показы кино на траве.

Первый этап благоустройства запланирован на апрель–май 2025 года, в то время как проектирование будет продолжаться параллельно. Концепцию сквера памяти Юрия Бугакова представят депутатам на ближайшей сессии.