В Новосибирске на левом берегу выставили на продажу крупный торговый центр, стоимость которого составляет 600 миллионов рублей.

Соответствующее объявление появилось на одном из популярных сайтов для размещения объявлений.

Согласно информации в объявлении, площадь здания с отдельным входом составляет 20 тысяч квадратных метров, а высота потолков достигает 3 метров.

«Пoдробную инфopмацию прeдоcтaвляем толькo пoкупатeлю в элeктpонном виде c рeквизитами, oтветным письмoм, при нaличии peальнoгo интереcа и вoзмoжностей», — отмечается в тексте объявления.



Торговый центр расположен по адресу: улица Горская, 58. По данным сервиса 2ГИС, на этом месте находится объект с вывеской «Район», пишет МК в Новосибирске.



