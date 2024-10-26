В Новосибирске задержали учредителя «Мегадома», подозреваемого в хищении 25 млн рублей

Следственный комитет Новосибирской области возбудил уголовное дело против 40-летнего учредителя и руководителя компании ООО «Мегадом», подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, подозреваемый открыл строительную компанию в июле 2023 года и с 27 июля 2023 года по 9 октября 2024 года предлагал услуги по строительству жилых и нежилых зданий в Новосибирске и области.

Следствие утверждает, что за этот период он обманул восемь жителей Новосибирска, похитив свыше 25 миллионов рублей, а также средства других клиентов компании.

9 октября 2024 года подозреваемый вышел из состава учредителей компании, не выполнив свои обязательства перед заказчиками. В настоящий момент он задержан.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.