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общество

В Новосибирске загорелся хлебобулочный завод

Фото: МЧС Новосибирской области

Горение происходило в доменной печи для обогрева здания.

В пятницу, 25 октября, поздно вечером в Ленинском районе Новосибирска произошло возгорание в здании предприятия хлебобулочных изделий «Восход». Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

На месте происшествия работали спасатели. По данным МЧС по Новосибирской области, возгорание возникло в доменной печи для обогрева здания. Ликвидацией открытого огня занимались 30 человек и 9 единиц техники МЧС, площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Открытое горение было потушено менее чем за час.

Из здания самостоятельно эвакуировались 40 человек. Информация о пострадавших не поступала.

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Игорь Кириченко
Журналист

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