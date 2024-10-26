В Новосибирске запланирован ремонт дороги за 1,3 миллиарда рублей

В Новосибирске начались поиски подрядчика для проведения капитального ремонта участка дороги «Новосибирск – Кочки – Павлодар», расположенного вблизи населённых пунктов Красный Восток и 8 Марта.

Соответствующая информация размещена на сайте государственных закупок.

Согласно документам, победитель электронного аукциона должен будет выполнить работы в десяти этапах до 6 октября 2028 года. В рамках проекта предусмотрено расширение дороги до четырёх полос, строительство семи привыканий и четырёх остановок, а также создание тротуаров. Кроме того, подрядчику предстоит уложить щебеночно-мастичный асфальтобетон и установить два надземных пешеходных перехода.

Также планируется оснастить участок длиной 3,2 километра светодиодными консольными светильниками. Приём заявок на участие в тендере завершится 8 ноября текущего года. Начальная стоимость контракта составляет 1 368 497 973 рублей.