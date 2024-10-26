В Новосибирской области задержали подозреваемого в поджоге дачного дома

По факту поджога возбуждено уголовное дело.

В Новосибирской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в поджоге дачного дома в садовом обществе. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Пожар произошел вечером 17 октября. Дом сгорел полностью. Однако никто не пострадал.

Владелица дома обратилась с заявлением о поджоге, после чего правоохранители задержали подозреваемого — 41-летнего жителя Ленинского района и бывшего сожителя заявительницы.

По факту поджога возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.