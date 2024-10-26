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общество

В Новосибирской области задержали подозреваемого в поджоге дачного дома

Фото: ГУ МЧС по НСО

По факту поджога возбуждено уголовное дело.

В Новосибирской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в поджоге дачного дома в садовом обществе. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Пожар произошел вечером 17 октября. Дом сгорел полностью. Однако никто не пострадал.

Владелица дома обратилась с заявлением о поджоге, после чего правоохранители задержали подозреваемого — 41-летнего жителя Ленинского района и бывшего сожителя заявительницы.

По факту поджога возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Игорь Кириченко
Журналист

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