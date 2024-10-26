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общество

Женщины дарили цветы Алексею Глызину во время концерта в Новосибирске. ФОТОРЕПОРТАЖ

Фото: Денис Шмаков / Сиб.фм

В Новосибирске в субботу, 25 октября, в ККК им. Маяковского выступил известный российский эстрадный певец Алексей Глызин.

Во время концерта Глызин исполнил всем известные песни, а также в перерывах рассказывал курьезные истории из своей карьеры. Так артист рассказал про случай, когда приехал на гастроли в Софию с группой «Веселые ребята». Тогда у артистов украли сценические костюмы, и им пришлось выходить на сцену, в чем попало. Один из участников коллектива вышел в платье.

Также во время концерта фанатки из зала несли любимому артисту цветы. В конце мероприятия женщины бежали к сцене и просили Глызина расписаться у них на руке.

Редакция Сиб.фм собрала фоторепортаж с концерта в Новосибирске.

Фото Женщины дарили цветы Алексею Глызину во время концерта в Новосибирске. ФОТОРЕПОРТАЖ 2

Фото Женщины дарили цветы Алексею Глызину во время концерта в Новосибирске. ФОТОРЕПОРТАЖ 3

Фото Женщины дарили цветы Алексею Глызину во время концерта в Новосибирске. ФОТОРЕПОРТАЖ 4

Фото Женщины дарили цветы Алексею Глызину во время концерта в Новосибирске. ФОТОРЕПОРТАЖ 5

Фото Женщины дарили цветы Алексею Глызину во время концерта в Новосибирске. ФОТОРЕПОРТАЖ 6

Фото Женщины дарили цветы Алексею Глызину во время концерта в Новосибирске. ФОТОРЕПОРТАЖ 7

Фото Женщины дарили цветы Алексею Глызину во время концерта в Новосибирске. ФОТОРЕПОРТАЖ 8

Фото Женщины дарили цветы Алексею Глызину во время концерта в Новосибирске. ФОТОРЕПОРТАЖ 9

Фото Женщины дарили цветы Алексею Глызину во время концерта в Новосибирске. ФОТОРЕПОРТАЖ 10

Фото Женщины дарили цветы Алексею Глызину во время концерта в Новосибирске. ФОТОРЕПОРТАЖ 11

Фото Женщины дарили цветы Алексею Глызину во время концерта в Новосибирске. ФОТОРЕПОРТАЖ 12Фото Женщины дарили цветы Алексею Глызину во время концерта в Новосибирске. ФОТОРЕПОРТАЖ 13

Фото Женщины дарили цветы Алексею Глызину во время концерта в Новосибирске. ФОТОРЕПОРТАЖ 14

Фото Женщины дарили цветы Алексею Глызину во время концерта в Новосибирске. ФОТОРЕПОРТАЖ 15

Фото Женщины дарили цветы Алексею Глызину во время концерта в Новосибирске. ФОТОРЕПОРТАЖ 16

Фото Женщины дарили цветы Алексею Глызину во время концерта в Новосибирске. ФОТОРЕПОРТАЖ 17

Фото Женщины дарили цветы Алексею Глызину во время концерта в Новосибирске. ФОТОРЕПОРТАЖ 18

Фото Женщины дарили цветы Алексею Глызину во время концерта в Новосибирске. ФОТОРЕПОРТАЖ 19

Фото Женщины дарили цветы Алексею Глызину во время концерта в Новосибирске. ФОТОРЕПОРТАЖ 20

Фото Женщины дарили цветы Алексею Глызину во время концерта в Новосибирске. ФОТОРЕПОРТАЖ 21

Фото Женщины дарили цветы Алексею Глызину во время концерта в Новосибирске. ФОТОРЕПОРТАЖ 22

Фото Женщины дарили цветы Алексею Глызину во время концерта в Новосибирске. ФОТОРЕПОРТАЖ 23

Фото Женщины дарили цветы Алексею Глызину во время концерта в Новосибирске. ФОТОРЕПОРТАЖ 24

Фото Женщины дарили цветы Алексею Глызину во время концерта в Новосибирске. ФОТОРЕПОРТАЖ 25

Фото Женщины дарили цветы Алексею Глызину во время концерта в Новосибирске. ФОТОРЕПОРТАЖ 26

Фото Женщины дарили цветы Алексею Глызину во время концерта в Новосибирске. ФОТОРЕПОРТАЖ 27

Фото Женщины дарили цветы Алексею Глызину во время концерта в Новосибирске. ФОТОРЕПОРТАЖ 28

Фото Женщины дарили цветы Алексею Глызину во время концерта в Новосибирске. ФОТОРЕПОРТАЖ 29

Фото Женщины дарили цветы Алексею Глызину во время концерта в Новосибирске. ФОТОРЕПОРТАЖ 30

Фото Женщины дарили цветы Алексею Глызину во время концерта в Новосибирске. ФОТОРЕПОРТАЖ 31

Фото Женщины дарили цветы Алексею Глызину во время концерта в Новосибирске. ФОТОРЕПОРТАЖ 32

Фото Женщины дарили цветы Алексею Глызину во время концерта в Новосибирске. ФОТОРЕПОРТАЖ 33

Фото Женщины дарили цветы Алексею Глызину во время концерта в Новосибирске. ФОТОРЕПОРТАЖ 34

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Игорь Кириченко
Журналист

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