Женщины дарили цветы Алексею Глызину во время концерта в Новосибирске. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Новосибирске в субботу, 25 октября, в ККК им. Маяковского выступил известный российский эстрадный певец Алексей Глызин.

Во время концерта Глызин исполнил всем известные песни, а также в перерывах рассказывал курьезные истории из своей карьеры. Так артист рассказал про случай, когда приехал на гастроли в Софию с группой «Веселые ребята». Тогда у артистов украли сценические костюмы, и им пришлось выходить на сцену, в чем попало. Один из участников коллектива вышел в платье.

Также во время концерта фанатки из зала несли любимому артисту цветы. В конце мероприятия женщины бежали к сцене и просили Глызина расписаться у них на руке.

Редакция Сиб.фм собрала фоторепортаж с концерта в Новосибирске.