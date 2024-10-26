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общество

Жители Новосибирска сняли на видео робота-уборщика

Фото: скриншот из видео

Ранее дрон для уборки улиц представили на форуме «Технопром-24».

Жители Новосибирска сняли на видео роботизированную уборочную технику рядом со станцией метро «Спортивная». Об этом сообщает «НДН.инфо».

Мобильная техника была впервые представлена на форуме «Технопром-24». Она представляет собой механизированную платформу на гусеничном ходу, к которой можно прикрепить различное навесное оборудование. По словам вице-мэра Новосибирска Максима Останина, если техника окажется эффективной, город планирует закупить её для постоянного использования.

Пользователь с ником Mizhutko уточнил, что уборочная платформа работает на радиоуправлении, может очищать снег и функционировать зимой до 20 часов без подзарядки.

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Игорь Кириченко
Журналист

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