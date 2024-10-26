Жителям Новосибирска рассказали, что можно и нельзя делать в день Иверской иконы Божией Матери 26 октября

В субботу, 26 октября, православные верующие отмечают день Иверской иконы Божией Матери, который в народе называют Банное обиходье.

В этот день также совершается память мучеников Карпа, епископа Фиатирского, диакона Папилы, его сестры Агафоники и Агафодора, пострадавших за свою веру. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

В этот день принято посещать храм, молиться о утешении в горе, плодородии земли и избавлении от пожаров. Верующие также должны оказывать помощь нуждающимся и избегать ссор с близкими. Среди народных примет существует правило не разговаривать с незнакомцами и не совершать необдуманных покупок, чтобы не лишиться накоплений.

Важно помнить, что 26 октября не рекомендуется мыться в бане в одиночестве после захода солнца, а также нужно одеваться теплее перед выходом на улицу.