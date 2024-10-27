Новосибирец сжег дачу возлюбленной из-за расставания

В НСО мужчина поджег дом своей возлюбленной.

В Новосибирской области мужчина, не смирившись с расставанием, поджег дом бывшей возлюбленной.

По данным полиции, инцидент произошел 17 октября, когда 41-летний житель Новосибирска решил таким образом «отомстить» бывшей сожительнице, отказавшейся к нему вернуться. Поджог уничтожил дом в СНТ Новосибирского района. Обошлось без жертв.

После пожара женщина обратилась в правоохранительные органы, заподозрив умышленный поджог. Подозреваемый был задержан и отпущен под подписку о невыезде.