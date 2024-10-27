Новосибирск накроют морозы до -20 градусов

Морозы придут в Новосибирскую область.

Со следующей недели в Новосибирскую область придет резкая смена погоды. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

В первой декаде ноября днем ожидается от 0 до +9 градусов, а ночью — от -7 до +5. Местами возможно похолодание до -12 градусов.

Во второй декаде месяца днем ожидается -5 градусов ночью, однако местами похолодает до -18.

И уже с третьей декадой придут настоящие морозы. В Новосибирской области будет регулярный мокрый снег и метели, а термометры покажут до -20 градусов холода.

Напомним, что жителям Новосибирска назвали главные запреты в день Параскевы Пятницы 27 октября