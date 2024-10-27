Новосибирский ХК «Сибирь» и команда «Спартак» обменялись защитниками

Два хоккейных клуба обменялись защитниками.

В пресс-службе хоккейной команды из Новосибирска «Сибирь» сообщили, что клуб принял решение обменять защитника Никиту Ефремова на Романа Рукавишникова из московского клуба «Спартак».

«Роман — опытный габаритный защитник оборонительного плана. Считаем, что усилит оборонительные действия команды. Рукавишников имеет богатый опыт выступления в ведущих клубах КХЛ, которые добивались высоких спортивных результатов», — отметил генеральный менеджер ХК «Сибири» Виктор Меркулов.

Напомним, что ХК «Сибирь» потерпел поражение от ХК «Барыс» в домашнем матче в Новосибирске