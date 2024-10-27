Новосибирцы собирают грибы в конце октября 2024 года

Сейчас в лесу можно обнаружить вешенки.

В конце октября 2024 года в Новосибирске местные жители продолжают заниматься сбором грибов. Сейчас в лесу можно найти вешенки.

В группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО» во ВКонтакте местные грибники делятся своими находками.

Татьяна Бульонкова, миколог-любитель и один из авторов новосибирского справочника грибов Mycology.su, рассказала, что вешенки — это невероятно вкусные и нежные грибы. Они радуют своим урожаем с августа по декабрь, вплоть до первых заморозков и снега.

Вешенки растут не на земле, что делает их более устойчивыми к изменениям температуры.

Как сообщил миколог, в лесах Новосибирска в настоящее время можно встретить как обыкновенную, так и позднюю вешенку.

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