Общепит и ритейл зарабатывают на Хэллоуине в Новосибирске

В Новосибирске заметили атрибутику Хэллоуина.

Как сообщает портал BFM-Новосибирск, в Новосибирске стартовали мероприятия, приуроченные к Хэллоуину и в нескольких местных барах уже прошли тематические вечеринки, а в торговом центре «Сибирский молл» для детей организовали фестиваль с традиционными символами праздника — тыквами, привидениями и летучими мышами, однако избегая упоминания главного слова — «Хэллоуин».

Отмечается, что некоторые кофейни и магазины тоже украсили свои помещения в стиле праздника, но воздержались от яркой рекламы. Представители бизнеса поясняют, что сделали это, чтобы не привлекать излишнее внимание тех, кто выступает против западных праздников.

Напомним, что жители Новосибирска заметили, что белки сменили цвет шубок