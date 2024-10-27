Под Новосибирском пропала 17-летняя девочка с розовыми волосами

В Новосибирской области ищут 17-летнюю девочку, которая пропала 26 октября.
В группе «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте» появилась информация о том, что в поселке Шахта Тогучинского района области пропала 17-летняя Диана Кошкина.
Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы розовые длинные, глаза серо-голубые.
Одежда: черный пуховик, белые брюки с орнаментом, коричневые кроссовки, черная шапка.
С собой у Дианы розовая сумочка.
Если кому-то известно о местонахождении пропавшего, волонтеры просят сообщить по номеру 8-800-700-54-52 (бесплатный телефон поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт») или 112