Под Новосибирском пропала 17-летняя девочка с розовыми волосами

В Новосибирской области ищут 17-летнюю девочку, которая пропала 26 октября.

В группе «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте» появилась информация о том, что в поселке Шахта Тогучинского района области пропала 17-летняя Диана Кошкина.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы розовые длинные, глаза серо-голубые.

Одежда: черный пуховик, белые брюки с орнаментом, коричневые кроссовки, черная шапка.

С собой у Дианы розовая сумочка.

Если кому-то известно о местонахождении пропавшего, волонтеры просят сообщить по номеру 8-800-700-54-52 (бесплатный телефон поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт») или 112