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проиcшествия

Спасатели в Новосибирске вытащили двух человек из автомобиля, который чуть не загорелся

Фото: МЧС Новосибирской области

В Новосибирске спасли людей при ДТП.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, сегодня на улице Писемского в Калининском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей.

В результате аварии машина улетела в кювет и сильно повредилась, из-за чего водитель и пассажир оказались зажаты. Также из-за утечки топлива могло произойти возгорание.

Спасатели МЧС вытащили из корпуса аккумуляторы, чтобы исключить возможность пожара от случайной искры и помогли пострадавшим.

Ранее Сиб.фм писал, что у жителя Новосибирска забрали автомобиль за пьяную езду

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Валерия Митрохина
Журналист

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