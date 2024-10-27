У жителя Новосибирска забрали автомобиль за пьяную езду

В Новосибирске у мужчины забрали автомобиль за пьяную езду.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области сообщили, что весной 2021 года мужчина решил пьяным прокатиться на «Жигулях» по селу Кочки. Тогда сибиряка заметили сотрудники ДПС и после показаний алкотестера, его задержали. А машину обвиняемого конфисковали в доход государства.

“Суд назначил виновному наказание в виде реального лишения свободы сроком на 7 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев”, — уточнили в ведомстве.

Напомним, что на трассе Новосибирской области автомобиль перевернулся и слетел в кювет