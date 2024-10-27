В Бердске ищут подрядчика для благоустройства парка Победы

Заявки принимаются до 2 ноября.

Как сообщает «Бердск-Онлайн», в Бердске Новосибирской области объявлен конкурс на поиск подрядчика для благоустройства Парка Победы. Начальная стоимость контракта составляет почти 21 миллион рублей.

Заявки от желающих участвовать в тендере будут приниматься до 2 ноября 2024 года.

Победителю предстоит проложить кабельные линии и установить опоры освещения на двух аллеях, включая центральную. Все работы должны быть завершены до 20 декабря текущего года.

Работы по благоустройству парка начались в мае этого года, когда проект получил поддержку большинства местных жителей в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Напомним, что инвалид-колясочник в Новосибирске получил адаптированное жилье.