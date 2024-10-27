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вчера 23:45
проиcшествия

В Новосибирске горело хлебобулочное предприятие

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Инцидент произошел 25 октября.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Новосибирской области, 25 октября в Новосибирске на улице Широкой произошло возгорание на предприятии хлебобулочных изделий.

Пожар начался в двухэтажном административном здании. По предварительным данным, причиной возгорания стала доменная печь для обогрева помещений.

По данным спасателей, 40 человек эвакуировались самостоятельно. На место происшествия прибыли 30 специалистов и 9 единиц техники, которые прибыли на место в течение трех минут. Ликвидация открытого горения заняла менее часа.

Напомним, что в Новосибирске подростки оплевали лифт на Татьяны Снежиной.

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Нина Раневская
Журналист

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