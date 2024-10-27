В Новосибирске подростки оплевали лифт на Татьяны Снежиной

Жильцы дома написали заявление в полицию.

В Октябрьском районе Новосибирска произошел инцидент, в результате которого лифт в одном из жилых домов оказался загрязнен. Об этом сообщается в телеграм-канале ACT-54 Black.

В доме по адресу улица Татьяны Снежиной, 41/1, трое молодых людей вошли в лифт и начали плеваться, оставляя следы на стенах и камере видеонаблюдения.

Местная жительница выразила недовольство происходящим, отметив, что родителям следует поговорить с детьми и выяснить причины их поведения. Она также предложила привлечь подростков к уборке, чтобы они осознали последствия своих действий.

Жильцы дома решили поделиться видео инцидента, чтобы привлечь внимание родителей нарушителей. Кроме того, они обратились в полицию и комиссию по делам несовершеннолетних с заявлением.