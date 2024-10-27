Жители Новосибирска на митинге потребовали строительства школ в районе Выборной

В Новосибирске прошла акция протеста.

Вчера, 26 октября, в Октябрьском районе Новосибирска прошла акция протеста, в которой местные жители собрались у улицы Выборной, чтобы выразить недовольство из-за нехватки школ и детских учреждений в районе. На плакатах участников были лозунги, подчеркивающие проблему отсутствия необходимых объектов: «Хочу ходить в школу рядом с домом», «Вокруг пивнушки и винотеки, а где бассейн и библиотеки?». Об этом сообщил портал Atas.info.

Помимо требований о строительстве образовательных и досуговых учреждений, протестующие высказались против возможного прокладывания дороги через Инюшенский бор. Присутствующие представители местной администрации и Министерства региональной политики, по словам организаторов, проигнорировали вопросы участников. Депутаты Евгений Яковенко и Дмитрий Макаров, представляющие интересы района, приглашение на митинг также не приняли.

По итогам митинга протестующие подписали резолюцию с изложением своих требований, которая будет направлена в органы региональной власти.