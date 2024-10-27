Жители Новосибирска заметили робота-уборщика

Робота-уборщика увидели в Новосибирске.

Как сообщает портал НДН.инфо, в Новосибирске рядом со станцией метро «Спортивная» местные жители заметили робота-уборщика.

Ранее его презентовали на «Технопром-2024».

Известно, что устройство представляет собой механизированную платформу на гусеничном ходу, к которой легко крепится навесное оборудование, также робот может работать без зарядки до 20 часов.

Работа робота может выполняться как в теплое время года, так и в холодное, поэтому зимой он будет чистить новосибирские дороги от снега.

Напомним, что стало известно, когда в ноябре-2024 выпадет первый снег