15 иностранных граждан депортировали из Новосибирской области

Из региона депортировали 15 иностранных граждан.

Сегодня в ходе оперативного совещания в правительстве Новосибирской области заместитель начальника ГУ МВД Российской Федерации по региону Кирилл Травин сообщил, что за пределы страны из области было выдворено 15 иностранных граждан.

Также отмечается, что за прошедшую неделю 6 916 мигрантов въехали в Новосибирскую область, а 10 883 — покинули ее.

Еще 3 500 человек были поставлены на миграционный учет.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 21 человека поймали по камерам за неделю в Новосибирской области